بين لبنان والعراق... عميل للموساد مقرّب من حزب الله قدّم معلومات أدت إلى اغتيال 4 قادة!

وفي التفاصيل، فقد أوقفت السلطات شخصاً، بتهمة "العمالة" لإسرائيل، وتزويدها بمعلومات أفضت الى اغتيال قادة من " "، وفق ما أفاد مصدر قضائي بارز لوكالة "فرانس برس" يوم الثلاثاء.وقال المصدر المواكب للتحقيقات، من دون الكشف عن هويته، إنه "تمّ توقيف عميل لإسرائيل من الطراز الرفيع في ، متورط بتزويد الجانب الإسرائيلي بمعلومات دقيقة أدّت إلى اغتيال مسؤولين من حزب الله، بينهم أربعة قادة أمنيين من الصف الأول".وأوضح أنّ الموقوف "كان قريباً جداً من قادة في حزب الله، ويمتلك معلومات واسعة بسبب علاقته الوثيقة بهم".وجرت عملية التوقيف، وفق المصدر، الأسبوع الماضي في في بيروت، أثناء استعداد الموقوف للتوجه الى ، وأحيل على للشروع في محاكمته.وكان الموقوف، المتحدّر من والمتزوج من عراقية، يتنقل بين والعراق، ومنه كان يسافر الى "للقاء ضباط وعناصر مرتبطين بجهاز الإسرائيلي، ويزوّدهم بمعلومات حول أهداف كان يجمع معطيات عنها في بيروت، قبل أن تُستهدف لاحقاً"، وفق المصدر ذاته.ولم يحدّد المصدر هوية قادة "حزب الله" الذين استهدفتهم بناء على معطيات الموقوف، أو تاريخ مقتلهم.