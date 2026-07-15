بالفيديو.. سقوط طائرة داخل ميناء الفاو

وقال المصدر لـ ، ان "طائرة مسيرة سقطت داخل ميناء الكبير في المحافظة من دون تسجيل اية اصابات".واضاف ان "الطائرة انفجرت واشتعلت النيران فيها"، لافتا الى انه "تم الحاق اضرار مادية في مكان سقوطها".