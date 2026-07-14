ترامب يطالب 6 دول بدفع فاتورة الحماية لمضيق هرمز

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مذكرات عشيقة سابقة
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن "السيطرة" على مضيق هرمز
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-570105-639196205522323492.jpg
ترامب يطالب 6 دول بدفع فاتورة الحماية لمضيق هرمز
ترندات
السومرية نيوز – دولي
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 6 دول بدفع تعويضات مالية للولايات المتحدة مقابل ما أسماه (حمايتها من التهديدات الإيرانية وحراسة مضيق هرمز)، الذي كان مفتوحاً بالأصل قبل العدوان الأمريكي على إيران.
2026-07-14 | 06:08
2026-07-14T06:08:19+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/cp1spgmsfwv87b6nmnm9hq?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d570105%26topic%3d%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%26stopic%3d%d9%81%d9%86+%d9%88%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9%2c%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=7ca2b552-a9b7-42c7-973f-9df62d5f4955&InitAdsBeforePlayer=1
ترامب يطالب 6 دول بدفع فاتورة الحماية لمضيق هرمز
861 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
طالب الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، 6 دول بدفع تعويضات مالية للولايات المتحدة مقابل ما أسماه (حمايتها من التهديدات الإيرانية وحراسة مضيق هرمز)، الذي كان مفتوحاً بالأصل قبل العدوان الأمريكي على
إيران
.
وقال
ترامب
في رده على سؤال حول من سيعوض
الولايات المتحدة
تحديدا بعد أن ذكر أن
أمريكا
(ستتقاضى أجرا مقابل حماية مضيق هرمز)، موجها رسالته بشكل صريح إلى عواصم في
الخليج
الفارسي: "على سبيل المثال،
السعودية
.. الإمارات.. قطر..
البحرين
والكويت، وإسرائيل".
وأضاف ترامب: "نحن ننفق أموالا طائلة على هذه الدول الغنية، ولذلك سنحصل على تعويضات مقابل هذه الحماية من الدول التي نساعد في حمايتها، انظروا إلى هذه الدول الخمس. هذه المنطقة تعد جزءا غنيا جدا من العالم".
وركز ترامب في حديثه على الجانب العسكري والاستراتيجي، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة ستحصل على أموالها مقابل من أسماه حراسة
مضيق هرمز
، والذي كان مفتوحا وآمناً بالأصل قبل العدوان الامريكي الصهيوني على
إيران
".
وعندما سألته إحدى وسائل الإعلام عن الجهة التي ستقوم تحديدا بسداد هذه التكاليف للولايات المتحدة بعد تأكيده أن أمريكا "ستتقاضى رسوما مقابل الحماية"، لم يحدد ترامب آليات الدفع، لكنه أبقى الباب مفتوحا مع ذكر الدول الخمس في المنطقة.
وفي وقت سابق، قال ترامب إن "الولايات المتحدة ستسيطر على الأرجح على مضيق هرمز، وإنه يجب تعويضها عن إدارة هذا الممر المائي المهم".
ويأتي هذا التصريح عقب عدة انتهاكات من قبل
واشنطن
لمذكرة تفاهم إسلام آباد بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي ضمنت عودة وأمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الرئيس الأمريكي يغير اسم "مضيق هرمز" إلى "مضيق ترامب"
05:40 | 2026-04-30
دول الخليج تدرس فرض رسوم على عبور السفن عبر مضيق هرمز
16:02 | 2026-07-02
مركز بحري: المسار الجنوبي لمضيق هرمز ما زال مفتوحاً رغم إعلان إيران إغلاقه
12:47 | 2026-07-12
فانس: لا يوجد دليل على إغلاق إيران لمضيق هرمز
09:53 | 2026-06-20
دوليات
ترندات
ترامب
الخليج
الولايات المتحدة
السومرية نيوز
دونالد ترامب
سومرية نيوز
مضيق هرمز
السومرية
السعودية
إسرائيل
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توضيح رسمي من هيئة الحج بشأن مبالغ التسجيل في القرعة الإلكترونية
محليات
41.38%
06:40 | 2026-07-13
توضيح رسمي من هيئة الحج بشأن مبالغ التسجيل في القرعة الإلكترونية
06:40 | 2026-07-13
هيئة الحج والعمرة تفتح باب التقديم الإلكتروني لقرعة الحج
محليات
33.13%
03:47 | 2026-07-13
هيئة الحج والعمرة تفتح باب التقديم الإلكتروني لقرعة الحج
03:47 | 2026-07-13
نقل جنود واسلحة ثقيلة وتحركات مريبة.. ماذا يحدث على الحدود العراقية الايرانية؟
محليات
12.77%
05:30 | 2026-07-14
نقل جنود واسلحة ثقيلة وتحركات مريبة.. ماذا يحدث على الحدود العراقية الايرانية؟
05:30 | 2026-07-14
عمليات بغداد تصدر توضيحاً بشأن منع نصب المواكب على "طريق سريع الدورة"
أمن
12.71%
07:23 | 2026-07-13
عمليات بغداد تصدر توضيحاً بشأن منع نصب المواكب على "طريق سريع الدورة"
07:23 | 2026-07-13
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-14
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-14
الطريق الى الكأس
الفيفا بصدد زيادة عدد منتخبات المونديال من 48 الى 64 منتخباً - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢١ | 2026
14:15 | 2026-07-13
الطريق الى الكأس
الفيفا بصدد زيادة عدد منتخبات المونديال من 48 الى 64 منتخباً - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢١ | 2026
14:15 | 2026-07-13
نشرة أخبار السومرية
١٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-13
نشرة أخبار السومرية
١٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-13
Live Talk
ترابط الأسرة… استثمار في مستقبل الأجيال - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-13
Live Talk
ترابط الأسرة… استثمار في مستقبل الأجيال - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-13
عشرين
الكويت مطلوبة د م في البصرة - الحلقة ٤٦ | الموسم 5
15:15 | 2026-07-12
عشرين
الكويت مطلوبة د م في البصرة - الحلقة ٤٦ | الموسم 5
15:15 | 2026-07-12
استديو Noon
استديو نون 12-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-12
استديو Noon
استديو نون 12-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
صباحكم أحلى مع سلمى
تغير الرأي 9-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-09
صباحكم أحلى مع سلمى
تغير الرأي 9-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-09
طل الصباح
زووم رسالة 9-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-09
طل الصباح
زووم رسالة 9-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-09
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-14
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-14
الطريق الى الكأس
الفيفا بصدد زيادة عدد منتخبات المونديال من 48 الى 64 منتخباً - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢١ | 2026
14:15 | 2026-07-13
الطريق الى الكأس
الفيفا بصدد زيادة عدد منتخبات المونديال من 48 الى 64 منتخباً - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢١ | 2026
14:15 | 2026-07-13
نشرة أخبار السومرية
١٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-13
نشرة أخبار السومرية
١٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-13
Live Talk
ترابط الأسرة… استثمار في مستقبل الأجيال - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-13
Live Talk
ترابط الأسرة… استثمار في مستقبل الأجيال - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-13
عشرين
الكويت مطلوبة د م في البصرة - الحلقة ٤٦ | الموسم 5
15:15 | 2026-07-12
عشرين
الكويت مطلوبة د م في البصرة - الحلقة ٤٦ | الموسم 5
15:15 | 2026-07-12
استديو Noon
استديو نون 12-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-12
استديو Noon
استديو نون 12-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
صباحكم أحلى مع سلمى
تغير الرأي 9-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-09
صباحكم أحلى مع سلمى
تغير الرأي 9-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-09
طل الصباح
زووم رسالة 9-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-09
طل الصباح
زووم رسالة 9-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-09
اخترنا لك
بالفيديو.. سيارة وزير العدل بعد تعرضها لحادث في بغداد
03:46 | 2026-07-14
شاهد بالفيديو.. مجاميع تحاول الاستيلاء على أراض قرب جزيرة بغداد فجرا
02:21 | 2026-07-14
ممثل المؤسسة الكلدانية لـ السومرية: الزيدي استجاب لمطالبنا وسنحث على الاستثمار بالعراق
19:48 | 2026-07-13
محافظ نينوى يدعو عبر السومرية من واشنطن الى عودة المسيحين للعراق
18:52 | 2026-07-13
القدسي من واشنطن لـ السومرية: حكومة الزيدي تحظى بإعجاب ترامب وتأييده
17:15 | 2026-07-13
النعمان من واشنطن لـ السومرية: سنعقد اتفاقيات خلال الزيارة لتسليح القوات العراقية والتدريب
15:52 | 2026-07-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.