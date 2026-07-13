القدسي من واشنطن لـ السومرية: حكومة الزيدي تحظى بإعجاب ترامب وتأييده

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
صمون وزعتر
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الداخلية تنفي وجود 600 ألف منتسب يتقاضون رواتب مزدوجة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-569968-639195742724696387.jpeg
القدسي من واشنطن لـ السومرية: حكومة الزيدي تحظى بإعجاب ترامب وتأييده
خاص السومرية
أكدت مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط في واشنطن، هبة القدسي، اليوم ال
اثنين، أن حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي تحظى بإعجاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل ما وصفته بالتحولات التي تشهدها العلاقة بين بغداد وواشنطن، والجهود الحكومية في مكافحة الفساد وحصر السلاح وجذب الاستثمارات الأمريكية.
2026-07-13 | 17:15
2026-07-13T17:15:08+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/toxzqnume5bqz51pfldxkg?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d569968%26topic%3d%d8%ae%d8%a7%d8%b5+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%85%d8%b1%d9%8a%d8%a9%26stopic%3d%d8%ae%d8%a7%d8%b5+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%85%d8%b1%d9%8a%d8%a9%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=21b1c744-15c9-4d8a-8fd8-b03caf927e03&InitAdsBeforePlayer=1
القدسي من واشنطن لـ السومرية: حكومة الزيدي تحظى بإعجاب ترامب وتأييده
214 شوهد
أكدت مديرة مكتب
صحيفة الشرق الأوسط
في
واشنطن
، هبة القدسي، اليوم ال
اثنين، أن حكومة
رئيس الوزراء
علي الزيدي
تحظى بإعجاب
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، في ظل ما وصفته بالتحولات التي تشهدها العلاقة بين
بغداد
وواشنطن، والجهود الحكومية في مكافحة الفساد وحصر السلاح وجذب الاستثمارات الأمريكية.
وقالت القدسي، في حديث خاص لـ
السومرية نيوز
، من
واشنطن
، إن “هناك تحولاً واضحاً في طبيعة العلاقة بين الحكومة الأمريكية وإدارة
الرئيس دونالد ترامب
مع
الحكومة العراقية
، يقابله تفاؤل كبير بما أحرزته حكومة
رئيس الوزراء
علي الزيدي
من خطوات سريعة في ملاحقة الفاسدين ومكافحة الفساد”.
وأضافت أن “
إدارة ترامب
تنظر بإيجابية إلى التزام الحكومة العراقية بفصل النفوذ الإيراني عن علاقاتها الخارجية، إلى جانب التزامها بجذب الاستثمارات الأمريكية إلى
العراق
، والعمل على حصر السلاح بيد الدولة وسحب السلاح من الفصائل المرتبطة بإيران، بما يسهم في تقليص نفوذ
طهران
داخل العراق، وهو ما يحظى بإعجاب وتشجيع واضحين من الإدارة الأمريكية”.
وأوضحت أن “المبعوث الأمريكي توم باراك يقود جهوداً لتنسيق تعاون إقليمي يهدف إلى دعم العراق، بالتزامن مع الزيارة الأولى التي يجريها رئيس الوزراء العراقي الجديد إلى
الولايات المتحدة
، والتي تحظى باهتمام واسع في الأوساط السياسية الأمريكية”.
وأشارت القدسي إلى أن “هناك تركيزاً كبيراً على الخطوات التي اتخذتها حكومة
الزيدي
لاستعادة النشاط الحكومي، وملاحقة الفاسدين، وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، وهي إجراءات لاقت ترحيباً داخل
الإدارة الأمريكية
والكونغرس، ما يزيد من أهمية نتائج اللقاء المرتقب بين الزيدي والرئيس ترامب في البيت الأبيض”.
وأضافت أن “جدول الزيارة يتضمن لقاءات مع مراكز أبحاث أمريكية والغرفة التجارية الأمريكية، بهدف إطلاق مبادرات وشراكات اقتصادية واستثمارات حقيقية تسهم في جذب رؤوس الأموال إلى العراق وتعزز صورة الاستقرار فيه، وهو ما يصب في مصلحة الحكومة العراقية الجديدة”.
وأكدت أن “هناك حرصاً من المؤسسات الرسمية الأمريكية ومراكز الدراسات والشركات الأمريكية على الاستثمار في العراق والدخول في شراكات إيجابية”، لافتة إلى أن “زيارة الزيدي إلى مقر
وزارة الدفاع الأمريكية
(البنتاغون) وما ستسفر عنه من تفاهمات وشراكات أمنية تمثل أحد أبرز محاور الزيارة وتشغل حيزاً مهماً من أجندتها”.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الحايك لـ السومرية من واشنطن: زيارة الزيدي تمثل صفحة جديدة من العلاقات الاستراتيجية
14:43 | 2026-07-13
العبودي لـ السومرية من واشنطن: زيارة الزيدي لامريكا هي الأهم منذ عام 2003
15:29 | 2026-07-13
السومرية تنشر عدداً من أسماء المرشحين للحقائب الوزارية في حكومة الزيدي وسيرهم الذاتية
08:50 | 2026-05-14
ترامب يهاتف الزيدي ويوجه دعوة له لزيارة واشنطن بعد تشكيل الحكومة
13:55 | 2026-04-30
سياسة
خاص السومرية
ترندات
الزيدي
ترامب
واشنطن
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وزارة الدفاع الأمريكية
الرئيس دونالد ترامب
صحيفة الشرق الأوسط
الإدارة الأمريكية
الحكومة العراقية
الولايات المتحدة
السومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد الجدل الواسع.. الكشف عن هوية "الرجل المقنّع" في جنازة السيد الخامنئي
دوليات
35.2%
05:26 | 2026-07-12
بعد الجدل الواسع.. الكشف عن هوية "الرجل المقنّع" في جنازة السيد الخامنئي
05:26 | 2026-07-12
توضيح رسمي من هيئة الحج بشأن مبالغ التسجيل في القرعة الإلكترونية
محليات
30.58%
06:40 | 2026-07-13
توضيح رسمي من هيئة الحج بشأن مبالغ التسجيل في القرعة الإلكترونية
06:40 | 2026-07-13
هيئة الحج والعمرة تفتح باب التقديم الإلكتروني لقرعة الحج
محليات
25.74%
03:47 | 2026-07-13
هيئة الحج والعمرة تفتح باب التقديم الإلكتروني لقرعة الحج
03:47 | 2026-07-13
قطع طريق رئيسي في بغداد بعد انهياره
محليات
8.48%
03:26 | 2026-07-12
قطع طريق رئيسي في بغداد بعد انهياره
03:26 | 2026-07-12
المزيد
أحدث الحلقات
الطريق الى الكأس
الفيفا بصدد زيادة عدد منتخبات المونديال من 48 الى 64 منتخباً - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢١ | 2026
14:15 | 2026-07-13
الطريق الى الكأس
الفيفا بصدد زيادة عدد منتخبات المونديال من 48 الى 64 منتخباً - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢١ | 2026
14:15 | 2026-07-13
نشرة أخبار السومرية
١٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-13
نشرة أخبار السومرية
١٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-13
Live Talk
ترابط الأسرة… استثمار في مستقبل الأجيال - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-13
Live Talk
ترابط الأسرة… استثمار في مستقبل الأجيال - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-13
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-13
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-13
عشرين
الكويت مطلوبة د م في البصرة - الحلقة ٤٦ | الموسم 5
15:15 | 2026-07-12
عشرين
الكويت مطلوبة د م في البصرة - الحلقة ٤٦ | الموسم 5
15:15 | 2026-07-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
مايك السومرية
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
مايك السومرية
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
الأكثر مشاهدة
الطريق الى الكأس
الفيفا بصدد زيادة عدد منتخبات المونديال من 48 الى 64 منتخباً - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢١ | 2026
14:15 | 2026-07-13
الطريق الى الكأس
الفيفا بصدد زيادة عدد منتخبات المونديال من 48 الى 64 منتخباً - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢١ | 2026
14:15 | 2026-07-13
نشرة أخبار السومرية
١٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-13
نشرة أخبار السومرية
١٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-13
Live Talk
ترابط الأسرة… استثمار في مستقبل الأجيال - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-13
Live Talk
ترابط الأسرة… استثمار في مستقبل الأجيال - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-13
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-13
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-13
عشرين
الكويت مطلوبة د م في البصرة - الحلقة ٤٦ | الموسم 5
15:15 | 2026-07-12
عشرين
الكويت مطلوبة د م في البصرة - الحلقة ٤٦ | الموسم 5
15:15 | 2026-07-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
مايك السومرية
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
مايك السومرية
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
اخترنا لك
محافظ نينوى يدعو عبر السومرية من واشنطن الى عودة المسيحين للعراق
18:52 | 2026-07-13
مراسلنا بواشنطن: 5 شخصيات عراقية فقط ستذهب للبيت الأبيض واجتماع بين الزيدي وباراك
17:52 | 2026-07-13
النعمان من واشنطن لـ السومرية: سنعقد اتفاقيات خلال الزيارة لتسليح القوات العراقية والتدريب
15:52 | 2026-07-13
العبودي لـ السومرية من واشنطن: زيارة الزيدي لامريكا هي الأهم منذ عام 2003
15:29 | 2026-07-13
الحايك لـ السومرية من واشنطن: زيارة الزيدي تمثل صفحة جديدة من العلاقات الاستراتيجية
14:43 | 2026-07-13
كاميرة السومرية توثق استعدادات استقبال رئيس الوزراء والوفد العراقي في مقر اقامته بواشنطن
13:51 | 2026-07-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.