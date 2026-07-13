القدسي من واشنطن لـ السومرية: حكومة الزيدي تحظى بإعجاب ترامب وتأييده

وقالت القدسي، في حديث خاص لـ ، من ، إن “هناك تحولاً واضحاً في طبيعة العلاقة بين الحكومة الأمريكية وإدارة مع ، يقابله تفاؤل كبير بما أحرزته حكومة من خطوات سريعة في ملاحقة الفاسدين ومكافحة الفساد”.وأضافت أن “ تنظر بإيجابية إلى التزام الحكومة العراقية بفصل النفوذ الإيراني عن علاقاتها الخارجية، إلى جانب التزامها بجذب الاستثمارات الأمريكية إلى ، والعمل على حصر السلاح بيد الدولة وسحب السلاح من الفصائل المرتبطة بإيران، بما يسهم في تقليص نفوذ داخل العراق، وهو ما يحظى بإعجاب وتشجيع واضحين من الإدارة الأمريكية”.وأوضحت أن “المبعوث الأمريكي توم باراك يقود جهوداً لتنسيق تعاون إقليمي يهدف إلى دعم العراق، بالتزامن مع الزيارة الأولى التي يجريها رئيس الوزراء العراقي الجديد إلى ، والتي تحظى باهتمام واسع في الأوساط السياسية الأمريكية”.وأشارت القدسي إلى أن “هناك تركيزاً كبيراً على الخطوات التي اتخذتها حكومة لاستعادة النشاط الحكومي، وملاحقة الفاسدين، وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، وهي إجراءات لاقت ترحيباً داخل والكونغرس، ما يزيد من أهمية نتائج اللقاء المرتقب بين الزيدي والرئيس ترامب في البيت الأبيض”.وأضافت أن “جدول الزيارة يتضمن لقاءات مع مراكز أبحاث أمريكية والغرفة التجارية الأمريكية، بهدف إطلاق مبادرات وشراكات اقتصادية واستثمارات حقيقية تسهم في جذب رؤوس الأموال إلى العراق وتعزز صورة الاستقرار فيه، وهو ما يصب في مصلحة الحكومة العراقية الجديدة”.وأكدت أن “هناك حرصاً من المؤسسات الرسمية الأمريكية ومراكز الدراسات والشركات الأمريكية على الاستثمار في العراق والدخول في شراكات إيجابية”، لافتة إلى أن “زيارة الزيدي إلى مقر (البنتاغون) وما ستسفر عنه من تفاهمات وشراكات أمنية تمثل أحد أبرز محاور الزيارة وتشغل حيزاً مهماً من أجندتها”.