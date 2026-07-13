محافظ نينوى يدعو عبر السومرية من واشنطن الى عودة المسيحين للعراق

وقال الدخيل، في حديث لـ ، من إن “زيارة دولة الرئيس إلى مهمة في هذا التوقيت، في ظل التحديات التي يشهدها الشرق الأوسط والأوضاع الاقتصادية”، معرباًعن اعتقاده بأن “ والولايات المتحدة يتجهان نحو شراكة حقيقية لا تقتصر على الجانب الأمني، وإنما تمتد إلى الجوانب الاقتصادية والتنموية”.وأضاف أن “ التقى، اليوم، وفداً من ممثلي الجالية الكلدانية في ولاية ميشيغان، حيث جرى بحث ملف عودة المسيحيين إلى موطنهم الأصلي في محافظة نينوى”، مبيناً أن “هناك عودة للمسيحيين إلى مناطق ، لكن الطموح يتمثل بعودة أكبر إلى مدينة باعتبارهم من سكانها الأصليين”.وأشار الدخيل إلى أن “الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية تعملان على تقديم جميع أشكال الدعم لتشجيع عودة المسيحيين”، موجهاً دعوة، عبر السومرية، إلى المسيحيين لـ”التمسك بوطنهم والعودة إليه”.وأوضح أن “رئيس الوزراء وعد خلال اللقاء بتقديم الدعم اللازم، وأوعز بوضع خطة تتضمن دعماً مباشراً لعودة المسيحيين، من خلال تحسين الخدمات، واستحداث أقسام بلدية في مناطقهم، فضلاً عن تسهيل عمل الشركات المسيحية في مدينة الموصل بمختلف القطاعات، بينها والنفط”.ولفت محافظ إلى أن “اللقاءات تناولت أيضاً تشجيع رجال الأعمال من أبناء الجالية على الاستثمار في المحافظة”، مؤكداً أن “لديهم رؤوس أموال كبيرة وأبدوا رغبة حقيقية في توظيفها داخل مدينة الموصل ومحافظة نينوى، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل”.