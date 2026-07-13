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محافظ نينوى يدعو عبر السومرية من واشنطن الى عودة المسيحين للعراق
خاص السومرية
أكد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، اليوم الاثنين، أن زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى الولايات المتحدة تأتي في توقيت مهم تشهده المنطقة، مشيراً إلى أنها ستسهم في تعزيز الشراكة العراقية الأميركية على المستويين الاقتصادي والتنموي، إلى جانب الجانب الأمني.
2026-07-13 | 18:52
2026-07-13T18:52:05+00:00
Alsumaria Tv
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محافظ نينوى يدعو عبر السومرية من واشنطن الى عودة المسيحين للعراق
139 شوهد
أكد محافظ
نينوى
عبد القادر الدخيل
، اليوم الاثنين، أن زيارة
رئيس الوزراء
علي الزيدي
إلى
الولايات المتحدة
تأتي في توقيت مهم تشهده المنطقة، مشيراً إلى أنها ستسهم في تعزيز الشراكة العراقية الأميركية على المستويين الاقتصادي والتنموي، إلى جانب الجانب الأمني.
وقال الدخيل، في حديث لـ
السومرية
، من
واشنطن
إن “زيارة دولة الرئيس
علي الزيدي
إلى
الولايات المتحدة
مهمة في هذا التوقيت، في ظل التحديات التي يشهدها الشرق الأوسط والأوضاع الاقتصادية”، معرباً
عن اعتقاده بأن “
العراق
والولايات المتحدة يتجهان نحو شراكة حقيقية لا تقتصر على الجانب الأمني، وإنما تمتد إلى الجوانب الاقتصادية والتنموية”.
وأضاف أن “
رئيس الوزراء
التقى، اليوم، وفداً من ممثلي الجالية الكلدانية
المسيحية
في ولاية ميشيغان، حيث جرى بحث ملف عودة المسيحيين إلى موطنهم الأصلي في محافظة نينوى”، مبيناً أن “هناك عودة للمسيحيين إلى مناطق
سهل نينوى
، لكن الطموح يتمثل بعودة أكبر إلى مدينة
الموصل
باعتبارهم من سكانها الأصليين”.
وأشار الدخيل إلى أن “الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية تعملان على تقديم جميع أشكال الدعم لتشجيع عودة المسيحيين”، موجهاً دعوة، عبر السومرية، إلى المسيحيين لـ”التمسك بوطنهم والعودة إليه”.
وأوضح أن “رئيس الوزراء وعد خلال اللقاء بتقديم الدعم اللازم، وأوعز بوضع خطة تتضمن دعماً مباشراً لعودة المسيحيين، من خلال تحسين الخدمات، واستحداث أقسام بلدية في مناطقهم، فضلاً عن تسهيل عمل الشركات المسيحية في مدينة الموصل بمختلف القطاعات، بينها
الصحة
والنفط”.
ولفت محافظ
نينوى
إلى أن “اللقاءات تناولت أيضاً تشجيع رجال الأعمال من أبناء الجالية على الاستثمار في المحافظة”، مؤكداً أن “لديهم رؤوس أموال كبيرة وأبدوا رغبة حقيقية في توظيفها داخل مدينة الموصل ومحافظة نينوى، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل”.
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