الحايك لـ السومرية من واشنطن: زيارة الزيدي تمثل صفحة جديدة من العلاقات الاستراتيجية

وقال الحايك، في حديث لـ من ، إن “الزيارة تحمل رسالة واضحة إلى الشركات الأمريكية بضرورة العودة للاستثمار في ، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب رؤوس الأموالالأجنبية”.وأضاف أن “هناك تعهدات عراقية تتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، والعمل على دمج الفصائل ضمن الأطر الرسمية، بما ينسجم مع مرحلة جديدة من العلاقات العراقية الأمريكية”.وأشار الحايك إلى أن “تحقيق التوازن بين النفوذين الإيراني والأمريكي داخل العراق يعد أمراً بالغ الصعوبة، لاسيما أن عائدات النفط العراقي تمر عبر النظام المالي الأمريكي، إذ تودع الأموال في قبل تحويلها إلى العراق، وهو ما يضع أمام تحديات كبيرة في إدارة علاقاتها الخارجية”.وبيّن أن “المبعوث الأمريكي إلى العراق، ، يعمل على بلورة رؤية تقوم على تعزيز ارتباط العراق ودول الجوار بالولايات المتحدة من خلال شراكات اقتصادية واستثمارية، بما يقلل من النفوذ الإيراني في المنطقة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع واشنطن".