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النعمان من واشنطن لـ السومرية: سنعقد اتفاقيات خلال الزيارة لتسليح القوات العراقية والتدريب
خاص السومرية
أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، اليوم الاثنين، أن العراق قطع شوطاً كبيراً في ملف حصر السلاح بيد الدولة، فيما أشار إلى أن الولايات المتحدة تمثل شريكاً أساسياً للعراق في محاربة الإرهاب، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.
2026-07-13 | 15:52
2026-07-13T15:52:46+00:00
Alsumaria Tv
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النعمان من واشنطن لـ السومرية: سنعقد اتفاقيات خلال الزيارة لتسليح القوات العراقية والتدريب
321 شوهد
أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة،
صباح النعمان
، اليوم الاثنين، أن
العراق
قطع شوطاً كبيراً في ملف حصر السلاح بيد الدولة، فيما أشار إلى أن
الولايات المتحدة
تمثل شريكاً أساسياً للعراق في محاربة الإرهاب، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.
وقال
النعمان
، في حديث لـ
السومرية
من
واشنطن
، إن “
الولايات المتحدة الأمريكية
تعد شريكاً مهماً وأساسياً للعراق في محاربة الإرهاب، وهناك توجه لتأسيس شراكة ثنائية بين
بغداد
وواشنطن لاستكمال الملفات الأمنية بما يخدم مصالح البلدين”.
وأضاف أن “مهمة
التحالف الدولي
في
العراق
ستنتهي في 30 أيلول المقبل، إلا أن العراق يحتاج إلى استمرار العلاقة مع
الولايات المتحدة
بعد انسحاب قوات التحالف، من خلال أطر جديدة للتعاون الأمني والعسكري”.
وأوضح أن “الزيارة ستتضمن توقيع اتفاقيات تتعلق بتسليح القوات العراقية، إلى جانب ملفات التدريب والتأهيل بما يعزز قدرات المؤسسات الأمنية”.
وأشار النعمان إلى أن “
الحكومة العراقية
قطعت شوطاً كبيراً في ملف حصر السلاح بي
د الدولة، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز سلطة القانون وترسيخ الأمن والاستقرار”.
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