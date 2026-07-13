النعمان من واشنطن لـ السومرية: سنعقد اتفاقيات خلال الزيارة لتسليح القوات العراقية والتدريب

وقال ، في حديث لـ من ، إن “ تعد شريكاً مهماً وأساسياً للعراق في محاربة الإرهاب، وهناك توجه لتأسيس شراكة ثنائية بين وواشنطن لاستكمال الملفات الأمنية بما يخدم مصالح البلدين”.وأضاف أن “مهمة في ستنتهي في 30 أيلول المقبل، إلا أن العراق يحتاج إلى استمرار العلاقة مع بعد انسحاب قوات التحالف، من خلال أطر جديدة للتعاون الأمني والعسكري”.وأوضح أن “الزيارة ستتضمن توقيع اتفاقيات تتعلق بتسليح القوات العراقية، إلى جانب ملفات التدريب والتأهيل بما يعزز قدرات المؤسسات الأمنية”.وأشار النعمان إلى أن “ قطعت شوطاً كبيراً في ملف حصر السلاح بيد الدولة، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز سلطة القانون وترسيخ الأمن والاستقرار”.