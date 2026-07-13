العبودي لـ السومرية من واشنطن: زيارة الزيدي لامريكا هي الأهم منذ عام 2003

وقال العبودي، في حديث لـ من ، إن “الوفد العراقي وصل اليوم إلى واشنطن حاملاً معه ملفات ستراتيجية ستؤطر طبيعة العلاقة بين وواشنطن، فيما تعد زيارة الأهم علىمستوى الحكومات العراقية منذ عام 2003”.وأضاف أن “الزيارة تتبنى نهجاً اقتصادياً يهدف إلى نقل العلاقة بين والولايات المتحدة من إطار التعاون الأمني وإدارة التدريب إلى فضاء الاستثمار والشراكات الاقتصادية والتفاهم المشترك”.وأوضح أن “الملفات الستراتيجية ستبدأ مناقشتها غداً خلال اللقاء الذي سيجمع رئيس الوزراء علي بالرئيس الأمريكي ".واضاف، ان "حصر السلاح بيد الدولة ومحاربة الفساد ملفين مهمين وهما قرارن عراقيان حيث تكاملت السلطات العراقية في مساحة معالجة الفساد وتحقيق ما يصبوا اليه الشعب العراقي".وتابع ان "خلاصة ما سيحدث هو العودة الى الدستور العراقي الذي يحضر تشكيل وتكوين ميليشيات خارج اطار القوات المسلحة الرسمية".واختتم: "مكافحة الفساد ضرورة لتجفيف منابع الفاسدة التي تهدد المصلحة العامة للحكومة والشعب العراقي".