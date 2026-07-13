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العبودي لـ السومرية من واشنطن: زيارة الزيدي لامريكا هي الأهم منذ عام 2003
خاص السومرية
أكد المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، اليوم، أن زيارة رئيس الوزراء عل
ي الزيدي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تعد الأهم على مستوى الحكومات العراقية منذ عام 2003، مبيناً أن الوفد العراقي وصل حاملاً ملفات ستراتيجية سترسم ملامح العلاقة بين بغداد وواشنطن خلال المرحلة المقبلة.
2026-07-13 | 15:29
2026-07-13T15:29:28+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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العبودي لـ السومرية من واشنطن: زيارة الزيدي لامريكا هي الأهم منذ عام 2003
216 شوهد
أكد المتحدث باسم الحكومة،
حيدر العبودي
، اليوم، أن زيارة
رئيس الوزراء
عل
ي
الزيدي
إلى العاصمة الأمريكية
واشنطن
تعد الأهم على مستوى الحكومات العراقية منذ عام 2003، مبيناً أن الوفد العراقي وصل حاملاً ملفات ستراتيجية سترسم ملامح العلاقة بين
بغداد
وواشنطن خلال المرحلة المقبلة.
وقال العبودي، في حديث لـ
السومرية
من
واشنطن
، إن “الوفد العراقي وصل اليوم إلى واشنطن حاملاً معه ملفات ستراتيجية ستؤطر طبيعة العلاقة بين
بغداد
وواشنطن، فيما تعد زيارة
رئيس الوزراء
علي الزيدي
الأهم على
مستوى الحكومات العراقية منذ عام 2003”.
وأضاف أن “الزيارة تتبنى نهجاً اقتصادياً يهدف إلى نقل العلاقة بين
العراق
والولايات المتحدة من إطار التعاون الأمني وإدارة التدريب إلى فضاء الاستثمار والشراكات الاقتصادية والتفاهم المشترك”.
وأوضح أن “الملفات الستراتيجية ستبدأ مناقشتها غداً خلال اللقاء الذي سيجمع رئيس الوزراء علي
الزيدي
بالرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
".
واضاف، ان "حصر السلاح بيد الدولة ومحاربة الفساد ملفين مهمين وهما قرارن عراقيان حيث تكاملت السلط
ات العراقية في مساحة معالجة الفساد وتحقيق ما يصبوا اليه الشعب العراقي".
وتابع ان "خلاصة ما سيحدث هو العودة الى الدستور العراقي الذي يحضر تشكيل وتكوين ميليشيات خارج اطار القوات المسلحة الرسمية".
واختتم: "مكافحة الفساد ضرورة لتجفيف منابع الفاسدة التي تهدد المصلحة العامة للحكومة والشعب العراقي".
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