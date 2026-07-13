مراسلنا بواشنطن: 5 شخصيات عراقية فقط ستذهب للبيت الأبيض واجتماع بين الزيدي وباراك

وقال مراسل ، أن السفير الأميركي لدى ومنطقة الشرق الأوسط، ، وصل إلى مقر إقامة الوفد العراقي في ، حيث مرّ بالقرب من الجناح الذي يقيم فيه ، قبل أن يعقد اجتماعاً مغلقاً معه.وأشار إلى أن وسائل الإعلام لم يُسمح لها بالدخول لتغطية الاجتماع الذي جمع وباراك، دون الكشف عن تفاصيل أو محاور المباحثات.ونفى المراسل صحة الأنباء التي تحدثت عن مشاركة عدد كبير في الذهاب الى البيت الابيض وانما 5 اشخاص فقط، فيما لم تُعرف حتى الآن أسماء أعضاء الوفد.