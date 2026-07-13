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ممثل المؤسسة الكلدانية لـ السومرية: الزيدي استجاب لمطالبنا وسنحث على الاستثمار بالعراق
خاص السومرية
أكد ممثل المؤسسة الكلدانية الأميركية في العراق، غزوان الياس، أن رئيس الوزراء علي الزيدي أبدى تفهماً واستجابة لورقة عمل قدمها وفد الجالية الكلدانية في الولايات المتحدة، تضمنت مطالب قانونية وتنموية واجتماعية تخص المكون المسيحي، فيما أعلن توجه الجالية لحث رجال الأعمال الكلدان على الاستثمار في العراق.
2026-07-13 | 19:48
2026-07-13T19:48:00+00:00
Alsumaria Tv
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ممثل المؤسسة الكلدانية لـ السومرية: الزيدي استجاب لمطالبنا وسنحث على الاستثمار بالعراق
المصدر:
السومرية نيوز
220 شوهد
أكد ممثل المؤسسة الكلدانية الأميركية في
العراق
،
غزوان
الياس، أن
رئيس الوزراء
علي الزيدي
أبدى تفهماً واستجابة لورقة عمل قدمها وفد الجالية الكلدانية في
الولايات المتحدة
، تضمنت مطالب قانونية وتنموية واجتماعية تخص المكون المسيحي، فيما أعلن توجه الجالية لحث رجال الأعمال الكلدان على الاستثمار في العراق.
وقال الياس، في حديث لـ
السومرية نيوز
من
واشنطن
، إن "وفداً من الجالية الكلدانية في
الولايات المتحدة
، برئاسة
رئيس مؤسسة
التجارة الكلدانية ورئيس
غرفة
التجارة الأميركية الكلدانية
مارتن
منا، التقى
رئيس الوزراء
علي الزيدي
، وقدم له حزمة من المطالب وورقة عمل تتعلق بحقوق المكون المسيحي".
وأضاف أن "الورقة تضمنت مطالب قانونية وتنموية واجتماعية، إلى جانب ملفات تخص رعاية الأديرة والكنائس ودور العبادة، فضلاً عن قضايا أخرى تتعلق بأوضاع المسيحيين في
العراق
"، مبيناً أن "رئيس الوزراء أبدى استجابة وقبولاً لجميع المطالب، انطلاقاً من إيمانه بأن المكون المسيحي مكون أصيل يمتد تاريخه إلى آلاف السنين".
وأشار إلى أن "المسيحيين تعرضوا بعد عام 2003 لظروف قاسية دفعت أعداداً كبيرة منهم إلى الهجرة، إذ تراجع عددهم من أكثر من مليون ونصف المليون إلى نحو 300 ألف مسيحي"، لافتاً إلى أن "اللقاء شهد طرح التحديات التي تواجه هذا المكون، وسط تفهم ودعم واضحين من رئيس الوزراء".
وأوضح الياس أن "المسيحيين يبحثون اليوم عن الأمان إلى جانب الأمن، فضلاً عن
الكرامة
والاستحقاقات الدستورية، بما يضمن مساواتهم مع بقية المواطنين في الحقوق والواجبات"، مؤكداً أن "تحقيق هذه المتطلبات سيشجع أبناء الجالية المنتشرين في العالم على العودة والاستثمار في العراق".
وأكد أن "الجالية الكلدانية في الولايات المتحدة تمتلك إمكانات اقتصادية واجتماعية كبيرة، إذ تضم أكثر من نصف مليون مسيحي عراقي، بينهم رجال أعمال يملكون استثمارات واسعة"، مشيراً إلى أن "أبناء الجالية سيُحثون على توظيف هذه الطاقات في الاستثمار داخل العراق والمساهمة في إعادة بنائه".
وبيّن أن "ولاية ميشيغان وحدها تضم أكثر من 200 ألف كلداني، فضلاً عن مئات الآلاف المنتشرين في ولايات أميركية أخرى"، معرباً عن أمله في "استثمار هذه العلاقات والإمكانات الاقتصادية لخدمة العراق، بما يرسخ بقاء جذور المسيحيين في وطنهم الأم ويضمن لهم العيش بكرامة وأمان ومساواة مع جميع المكونات العراقية".
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