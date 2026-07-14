شاهد بالفيديو.. مجاميع تحاول الاستيلاء على أراض قرب جزيرة بغداد فجرا

ووفقا لصاحب المقطع الذي قام بتصويرهم ان "‏مجموعة حاولت الاستيلاء على أراضي قرب في الساعة الثالثة من فجر اليوم مستغلين نوم الأهالي".فيما اكد ناشطون ان "أهالي المنطقة كان لهم دور مشرف بطردهم"، مناشدين" بالتدخل الفوري وحماية الأراضي من استغلالها بطرق غير شرعية".