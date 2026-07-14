بالفيديو.. سيارة وزير العدل بعد تعرضها لحادث في بغداد

ووفقا لمصدر امني لـ ، فأن "سيارة وزير العدل وهي من نوع تاهو تعرضت فجرا الى حادث سير على قرب منطقة ببغداد بعد اصطدامها بسيارة أخرى، ما أدى الى الحاق اضرار مادية كبيرة فيها".وأضاف ان "الحادث لم يتسبب اية إصابات"، مشيرا الى ان "وزير العدل نجا من الحادث".