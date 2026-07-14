مدير المكتب الاعلامي للسومرية من واشنطن: لقاء الزيدي وترامب بحث الملفات الاقتصادية والأمنية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الكون في كفة
من
08:30 PM
الى
10:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اشتباكات وإطلاق نار في مضيق هرمز
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-570158-639196592754127413.jpeg
مدير المكتب الاعلامي للسومرية من واشنطن: لقاء الزيدي وترامب بحث الملفات الاقتصادية والأمنية
خاص السومرية
كشف مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، عبد الزهرة الهنداوي، اليوم الثلاثاء، عن أبرز مخرجات زيارة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، فيما أكد أن اللقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان “استثنائياً” وشهد حواراً معمقاً تناول ملفات اقتصادية وأمنية مهمة.
2026-07-14 | 16:53
2026-07-14T16:53:05+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/akpnyecjqxfinpeyxzh0q?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d570158%26topic%3d%d8%ae%d8%a7%d8%b5+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%85%d8%b1%d9%8a%d8%a9%26stopic%3d%d8%ae%d8%a7%d8%b5+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%85%d8%b1%d9%8a%d8%a9%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=ab6925c2-b9d5-4933-a0ff-d1686f4eae37&InitAdsBeforePlayer=1
مدير المكتب الاعلامي للسومرية من واشنطن: لقاء الزيدي وترامب بحث الملفات الاقتصادية والأمنية
399 شوهد
كشف مدير
المكتب الإعلامي
لرئيس الوزراء،
عبد الزهرة الهنداوي
، اليوم الثلاثاء، عن أبرز مخرجات زيارة
رئيس الوزراء
علي فالح
الزيدي
إلى العاصمة الأمريكية
واشنطن
، فيما أكد أن اللقاء مع الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
كان “استثنائياً” وشهد حواراً معمقاً تناول ملفات اقتصادية وأمنية مهمة.
وقال الهنداوي، في حديث خاص لـ”السومرية”، إن “زيارة
الزيدي
إلى
واشنطن
واللقاء الذي جمعه بالرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
كانا استثنائيين بكل ما تحمله الكلمة من معنى، نظراً لأهمية المخرجات التي
تمخضت عن هذا اللقاء”.
وأضاف أن “الحوار بين الجانبين كان معمقاً وإيجابياً، وتناول ملفات اقتصادية مهمة، إلى جانب ملفات أخرى ترتبط بوجود قوات
التحالف الدولي
في العراق”.
وأوضح أن “من أبرز هذه الملفات مضي الحكومة بخطوات متقدمة نحو حصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء أي وجود للفصائل المسلحة أو السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية، لارتباط هذا الملف بانتهاء مهمة قوات التحالف الدولي المقرر في نهاية شهر أيلول، إذ لن يكون هناك أي مبرر أو مسوغ قانوني لبقاء الفصائل المسلحة بعد ذلك”.
وأشار إلى أن “هناك تفهماً كبيراً من قبل الفصائل المسلحة لهذا التوجه، وأن عدداً من الفصائل المهمة انخرط بالفعل في هذه الرؤية، وتم حصر وتفكيك سلاحها، فيما تتواصل الحوارات مع بقية الفصائل التي تؤمن بضرورة الانخراط في العملية السياسية والإسهام في البناء الاقتصادي والتنموي”.
وتابع الهنداوي أن “
العراق
سيكون، مع نهاية العام الجاري، أمام مؤتمر كبير للسيادة دعا إليه
رئيس الوزراء
، سيتم خلاله الإعلان عن خلو العراق من السلاح المنفلت، مهما كان شكله”.
وبيّن أن “المحور الأساسي للزيارة كان اقتصادياً، إذ ستشهد توقيع عدد من مذكرات التعاون في مجالات الطاقة والبنى التحتية والاتصالات، إلى جانب فتح فرص استثمارية كبيرة في العراق، بما يسهم في دعم التنمية وتعزيز الشراكة مع
الولايات المتحدة
في مختلف المجالات”.
وأكد أن “الاستقرار الأمني يمثل الركيزة الأساسية لازدهار العراق وتحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات”
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الزيدي يبعث رسالة إلى الشرع تتضمن تعزيز العلاقات بالمجالات الاقتصادية والأمنية
11:26 | 2026-06-10
الزيدي: نعمل على نزع السلاح وتعزيز سيادة القانون ونسعى لشراكة اقتصادية أعمق مع واشنطن
09:22 | 2026-07-12
بالوثيقة.. الزيدي يوافق على طلب ربيع نادر باعفائه من إدارة مكتبه الإعلامي
13:26 | 2026-06-01
السامرائي يستقبل وزير المالية ويبحثان عدداً من الملفات الاقتصادية والمالية
10:56 | 2026-05-30
سياسة
خاص السومرية
ترندات
ترامب
الزيدي
واشنطن
اللقاء
عبد الزهرة الهنداوي
الولايات المتحدة
المكتب الإعلامي
التحالف الدولي
دونالد ترامب
مكتب الإعلام
رئيس الوزراء
عبد الزهرة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توضيح رسمي من هيئة الحج بشأن مبالغ التسجيل في القرعة الإلكترونية
محليات
39.39%
06:40 | 2026-07-13
توضيح رسمي من هيئة الحج بشأن مبالغ التسجيل في القرعة الإلكترونية
06:40 | 2026-07-13
هيئة الحج والعمرة تفتح باب التقديم الإلكتروني لقرعة الحج
محليات
31.14%
03:47 | 2026-07-13
هيئة الحج والعمرة تفتح باب التقديم الإلكتروني لقرعة الحج
03:47 | 2026-07-13
نقل جنود واسلحة ثقيلة وتحركات مريبة.. ماذا يحدث على الحدود العراقية الايرانية؟
محليات
15.03%
05:30 | 2026-07-14
نقل جنود واسلحة ثقيلة وتحركات مريبة.. ماذا يحدث على الحدود العراقية الايرانية؟
05:30 | 2026-07-14
عمليات بغداد تصدر توضيحاً بشأن منع نصب المواكب على "طريق سريع الدورة"
أمن
14.44%
07:23 | 2026-07-13
عمليات بغداد تصدر توضيحاً بشأن منع نصب المواكب على "طريق سريع الدورة"
07:23 | 2026-07-13
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
الزيدي في بلاد العم سام .. صراع المحاور والتقاء المصالح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٧ | الموسم 5
16:00 | 2026-07-14
عشرين
الزيدي في بلاد العم سام .. صراع المحاور والتقاء المصالح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٧ | الموسم 5
16:00 | 2026-07-14
الطريق الى الكأس
فرنسا تصطدم بعقدة إسبانيا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٢ | 2026
14:00 | 2026-07-14
الطريق الى الكأس
فرنسا تصطدم بعقدة إسبانيا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٢ | 2026
14:00 | 2026-07-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-14
Live Talk
ايقاف استيراد الدراجات النارية في العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-14
Live Talk
ايقاف استيراد الدراجات النارية في العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-14
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-14
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-14
استديو Noon
استديو نون 12-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-12
استديو Noon
استديو نون 12-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
صباحكم أحلى مع سلمى
تغير الرأي 9-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-09
صباحكم أحلى مع سلمى
تغير الرأي 9-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-09
طل الصباح
زووم رسالة 9-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-09
طل الصباح
زووم رسالة 9-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-09
الأكثر مشاهدة
عشرين
الزيدي في بلاد العم سام .. صراع المحاور والتقاء المصالح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٧ | الموسم 5
16:00 | 2026-07-14
عشرين
الزيدي في بلاد العم سام .. صراع المحاور والتقاء المصالح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٧ | الموسم 5
16:00 | 2026-07-14
الطريق الى الكأس
فرنسا تصطدم بعقدة إسبانيا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٢ | 2026
14:00 | 2026-07-14
الطريق الى الكأس
فرنسا تصطدم بعقدة إسبانيا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٢ | 2026
14:00 | 2026-07-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-14
Live Talk
ايقاف استيراد الدراجات النارية في العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-14
Live Talk
ايقاف استيراد الدراجات النارية في العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-14
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-14
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-14
استديو Noon
استديو نون 12-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-12
استديو Noon
استديو نون 12-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
صباحكم أحلى مع سلمى
تغير الرأي 9-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-09
صباحكم أحلى مع سلمى
تغير الرأي 9-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-09
طل الصباح
زووم رسالة 9-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-09
طل الصباح
زووم رسالة 9-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-09
اخترنا لك
وزير النفط من واشنطن لـ السومرية: نخطط لفتح منافذ جديدة للتصدير
18:45 | 2026-07-14
وزير التجارة من واشنطن لـ السومرية: العراق يتجه لزيادة التبادل التجاري مع امريكا وتوطين الصناعات
17:30 | 2026-07-14
مراسلنا بواشنطن: تمديد اجتماع الزيدي في البيت الأبيض
13:05 | 2026-07-14
رجال أعمال عراقيون ضمن الوفد الحكومي لـ السومرية: زيارة واشنطن تمهد لمرحلة اقتصادية جديدة واتفاقات واعدة مع أمريكا
10:42 | 2026-07-14
ممثل المؤسسة الكلدانية لـ السومرية: الزيدي استجاب لمطالبنا وسنحث على الاستثمار بالعراق
19:48 | 2026-07-13
محافظ نينوى يدعو عبر السومرية من واشنطن الى عودة المسيحين للعراق
18:52 | 2026-07-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.