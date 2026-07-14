مراسلنا بواشنطن: تمديد اجتماع الزيدي في البيت الأبيض

وقال المراسل انه تم تمديد اجتماع في .

وتابع ان الزيدي سيتاخر عن موعد وصوله الى البنتاغون ساعتين الى الامام.



وفي وقت سابق، عقد رئيس الوزراء مع الرئيس الامريكي مؤتمراً صحفياً، ناقش الطرفان فيه العديد من الملفات.