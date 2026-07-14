رجال أعمال عراقيون ضمن الوفد الحكومي لـ السومرية: زيارة واشنطن تمهد لمرحلة اقتصادية جديدة واتفاقات واعدة مع أمريكا

وفي هذا السياق، أكد رجل الأعمال خليل ، المرافق للوفد العراقي في زيارته إلى ، دعمه للتوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير الاقتصاد وتنويع مجالات العمل.وقال عبد الوهاب في حديث لـ ، إن " يشهد مرحلة جديدة مع وجود رؤية تهدف إلى الحد من الفساد وتوسيع فرص الاستثمار، معرباً عن أمله بتحقيق نجاحات كبيرة خلال المرحلة المقبلة".وأضاف أن مشروع بناء مليون بيت للمتعففين يمثل خطوة مهمة لتعزيز التكاتف الاجتماعي والمساهمة في الحد من الفقر، مؤكداً أن رجال الأعمال سيكونون داعمين لهذه التوجهات.من جهته، أشار نائب رئيس مجلس تطوير القطاع الخاص، رجل الأعمال ، إلى أن زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن تحمل فرصاً واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.وقال لـ نيوز، إن الزيارة تتضمن مناقشة اتفاقات ومذكرات تفاهم وعقود جديدة، مشيراً إلى وجود مؤشرات إيجابية وتفاؤل كبير من الجانب الأمريكي، معرباً عن أمله بأن تسهم الزيارة في بدء مرحلة جديدة من العلاقات بين وواشنطن.وأضاف أن الخطط الاقتصادية للحكومة تشهد جهوداً كبيرة لوضع منهج عمل مدروس واستراتيجيات لتطوير القطاع الخاص، مبيناً أن هناك رؤية تمتد لعشر سنوات مقبلة للنهوض بالقطاع وفق معايير عالمية.ودعا الجبوري، إلى إقرار تشريعات جديدة داعمة للقطاع الخاص، بهدف تطوير البنى التحتية والمساهمة في بناء .وبدأ رئيس علي فالح ، امس الاثنين، زيارة رسمية إلى ، على رأس وفد رسمي رفيع في أول زيارة خارجية منذ تشكيل الحكومة.وتهدف الزيارة، التي جاءت بدعوة من الرئيس الأمريكي ، إلى تطوير مسار العلاقات العراقية الأمريكية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية واستقطاب الاستثمارات وتوسيع مساهمة الشركات الأمريكية في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، فضلاً عن تطوير قطاعات الطاقة والنفط والغاز، ورفع القدرات الوطنية في إنتاج المشتقات النفطية والصناعات البتروكيمياوية، ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تنويع .وسيعرض رئيس مجلس الوزراء، خلال مباحثاته مع رئيس الأمريكية السيد والمسؤولين في الحكومة الأمريكية، إلى جانب لقاءاته مع ممثلي مجتمع الأعمال والاقتصاد الأمريكي، حزمة من الملفات الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ أسس بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية على وفق المصالح المشتركة للبلدين.