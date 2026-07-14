وزير التجارة من واشنطن لـ السومرية: العراق يتجه لزيادة التبادل التجاري مع امريكا وتوطين الصناعات

وقال في حديث خاص لـالسومرية من ، إن “البنية التحتية ضرورية ومهمة لإقامة أي مشروع استثماري، ونعتبر أن دخول الشركات الأميركية لتعزيز البنية التحتية، ولا سيما في قطاعي الطاقة والكهرباء، يمثل حجر الأساس لهذه المشاريع”.وأضاف أن “الاستثمارات ستشمل أيضاً القطاع النفطي، من خلال استخراج النفط وتصديره”، مبيناً أن “هذه التفاصيل ستبصر خلال الأيام المقبلة عبر توقيع التعاقدات ومذكرات التفاهم مع الشركات النفطية الأميركية الكبرى”.وأشار إلى أن “ سيكون لها دور محوري في تبسيط الإجراءات وتسهيل أعمال وأنشطة الشركات وإنجاز معاملاتها الرسمية”.وأوضح العاني أن “ حريص على زيادة حجم التبادل التجاري مع ، سواء عبر زيادة الصادرات أو من خلال توطين بعض الصناعات”، لافتاً إلى أن “الشركات الأميركية الكبرى تمتلك خبرات واسعة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والزراعة وقطاعات أخرى مهمة”.وختم بالقول: “نحن متفائلون جداً بهذه الزيارة وما ، ونتوقع أن تكون لها نتائج إيجابية ومردود على الشعبين الصديقين”.