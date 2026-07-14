خلال استقباله الزيدي.. ترامب: نحن نحب العراق

وقال ، ان " سيمثل بلاده خير تمثيل".يأتي ذلك بعدما التقى رئيس ، علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي ، في .وبدأ رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، امس الاثنين، زيارة رسمية إلى ، على رأس وفد رسمي رفيع في أول زيارة خارجية منذ تشكيل الحكومة.وتهدف الزيارة، التي جاءت بدعوة من الرئيس الأمريكي ترامب، إلى تطوير مسار العلاقات العراقية الأمريكية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية واستقطاب الاستثمارات وتوسيع مساهمة الشركات الأمريكية في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، فضلاً عن تطوير قطاعات الطاقة والنفط والغاز، ورفع القدرات الوطنية في إنتاج المشتقات النفطية والصناعات البتروكيمياوية، ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تنويع .وسيعرض رئيس مجلس الوزراء، خلال مباحثاته مع رئيس الأمريكية السيد دونالد ترامب والمسؤولين في الحكومة الأمريكية، إلى جانب لقاءاته مع ممثلي مجتمع الأعمال والاقتصاد الأمريكي، حزمة من الملفات الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ أسس بين والولايات المتحدة الأمريكية على وفق المصالح المشتركة للبلدين.