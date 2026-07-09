في حفرة لتصريف المياه.. القضاء ينشر صوراً لمكان إخفاء أموال في قضية الجميلي

وأوضح قاضي تحقيق محكمة جنايــــات مكافحة الفســـاد المركزية، عن ضبط (14) مليار دينار عراقي جديدة، في قضية وكيل لشؤون التصفية المتهم الموقوف، ، والاطراف المتورطة معه.وأضاف القاضي المختص أنه نتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، أسفرت عن ضبط هذه المبالغ التي كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار، وأن التحقيقات مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين.الصور ادناه: