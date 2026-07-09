التربية تحدد ضوابط التقديم إلى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن "وزير التربية صادق على التعليمات الخاصة بالقبول في مدارس المتميزين وثانويات للعام الدراسي( 2026-2027)، وتم وضع ضوابط التقديم الإلكتروني".وأوضحت أن "التقديم الإلكتروني يبدأ يوم الخميس الموافق 9 / 7 / 2026 ، ويستمر لغاية 31 / 7 / 2026 ، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للتقديم".واشترطت الوزارة "ألا يقل مجموع الطالب المتقدم عن 582 درجة للطلبة ، بما يعادل معدل 97%، و485 درجة للطلبة غير المسلمين، بما يعادل معدل 97%، وفق الضوابط المعتمدة".وأكدت أن "المتقدمين سيخضعون لاختبارين، أحدهما اختبار الذكاء والآخر الاختبار التحصيلي في مواد: ، واللغة ، والرياضيات، والعلوم، على أن تجرى الاختبارات يوم الأحد الموافق 9 / 8 / 2026 ، الساعة الثامنة صباحاً في المدرسة التي اختارها الطالب عند التقديم الإلكتروني"، داعية "الطلبة وأولياء أمورهم إلى الاطلاع على الضوابط والتعليمات التفصيلية الواردة في الكتب الرسمية الخاصة بآلية التقديم والقبول، والالتزام بالمواعيد والشروط المحددة".ولفتت الى ان " العام والاهلي والاجنبي بالتعاون مع للتخطيط التربوي أطلقتا الرابط الالكتروني المشار اليه في الادنى للتقديم على مدارس المتميزين والمتفوقين:-