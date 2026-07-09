اللجنة العليا: نجاح مراسم تشييع الخامنئي في العراق بمشاركة 10 ملايين مشيع

وأكد العوادي في بيان رسمي، أن الأمة الإسلامية والعالم أجمع واكبوا مراسم تشييع جثمان الشهيد آية الله العظمى السيد الخامنئي (قدس سره) في الأشرف وكربلاء ، وسط أجواء من والحزن.وأضاف البيان: "انطلاقًا من حجم المسؤولية الوطنية والدينية، باشرت المكلفة بالإعداد والتنظيم، منذ اللحظات الأولى للتكليف، وضع رؤية متكاملة لإدارة مراسم التشييع، فعقدت سلسلةً من الاجتماعات المكثفة مع الجهات المختصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتنسيق مع القيادات العليا في الحكومتين المحليتين، والعتبات المقدسة (العلوية والحسينية والعباسية)، وقيادة ، والأجهزة الأمنية والخدمية، وجميع المؤسسات الساندة، بهدف توحيد الجهود وتسخير الإمكانات لإنجاز هذا الواجب على أكمل وجه".وأشار البيان إلى أن تلك الجهود تُرجمت إلى خطة شاملة تضمنت تشكيل لجان تخصصية، ووضع سيناريوهات مرنة لإدارة الحشود، وتنظيم حركة المواكب والمشيعين، وتأمين المسارات، وتوفير الخدمات كافة، مع إعلان حالة الاستنفار الشامل لجميع المؤسسات والدوائر، وإشراك المواكب الحسينية والمتطوعين، بما ينسجم مع حجم الحدث وأهميته.وتابع العوادي: "رغم التدفق المليوني الذي شهدته المدينتان المقدستان، والذي؛ إذ أُنجزت مراسم التشييع بانسيابية وانتظام، ومن دون تسجيل أي خروقات أو حوادث تُذكر، بفضل الله تعالى، ثم بفضل وعي الجماهير، والتنسيق العالي بين مختلف المؤسسات، والتفاني الكبير الذي أبدته الجهات المشاركة كافة".وأكد البيان: "إن اللجنة العليا، وهي تعلن نجاح هذه المهمة الوطنية والدينية، تتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى المؤسسات الرسمية كافة، والعتبات المقدسة، والأجهزة الأمنية والعسكرية -لاسيما الشعبي- والكوادر الصحية والخدمية، والمواكب الحسينية، وآلاف المتطوعين، وإلى أبناء الشعب العراقي كافة، الذين قدموا نموذجاً مشرّفاً في الانضباط والتعاون والالتزام، وأسهموا في إنجاح هذه المناسبة بما يليق بمكانة الفقيد وعظمتها".وختم البيان: "قد غادر الجثمان الطاهر (قدس سره)، وجثامين الشهداء الأربعة من أفراد أسرته، في تمام الساعة 8:30 من صباح اليوم الخميس الموافق 9 تموز 2026، الأشرف الدولي، متوجهاً إلى مدينة مشهد المقدسة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".