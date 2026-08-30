توغلات إسرائيلية جديدة في الجنوب السوري

وذكرت صحيفة "الوطن" السورية: "دورية للاحتلال الإسرائيلي مكوّنة من ست آليات عسكرية تتوغل في بلدة طرنجة بريف القنيطرة الشمالي وتقوم بمداهمة منزلين وتفتيشهما".وأضافت: "قامت دورية أخرى مكوّنة من ثلاث آليات بنصب حاجز في بلدة العجرف بالريف الأوسط لتفتيش المارة والسيارات دون ورود اي معلومات عن حالات اعتقال".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت مصادر أهلية في جنوب بتوغل قوة إسرائيلية من 3 عربات ظهر اليوم في وادي الرقاد بريف المحافظة الغربي، تزامنا مع تحليق للمروحيات على ارتفاع منخفض.وأشارت المصادر إلى أن تحليق المروحيات التابعة للجيش الإسرائيلي شمل أجواء المحافظة وتحديدا فوق مدينة طفس ومناطق آخرى.