موعد بدء وضوابط العام الدراسي الجديد في إقليم كردستان

وقالت الوزارة في بيان تابعته ، إن "التقويم الأكاديمي للعام الدراسي (2026-2027) يبدأ في 1 ايلول 2026 وينتهي في 30 حزيران 2027".وأضاف البيان، أن "التقويم الأكاديمي للعام الدراسي (2026-2027) وحد وفق ضوابط، في الجامعات والكليات والمعاهد التي تتبع النظام الأكاديمي السنوي أو الموسمي، لا تقل مدة النظام الأكاديمي السنوي عن 30 أسبوعًا، أما في النظام الفصلي، فلا تقل مدة الفصل الدراسي عن 15 أسبوعا. ولا تشمل هذه المدة أيام الامتحانات والعطلات الرسمية".وتابع "في الجامعات والكليات والمعاهد التي تتبع منهاج ونظام ، يجب ألا تقل مدة كل فصل دراسي عن 20 أسبوعاً، في البداية، تُخصص 14 أسبوعا من كل فصل دراسي للعملية الأكاديمية، وتُخصص الأسابيع المتبقية للتسجيل والامتحانات، وذلك استنادًا إلى المادة (3) من إرشادات تطبيق بولونيا في جامعات ".وأشار البيان الى أنه "في الجامعات والكليات والمعاهد التي تتبع نظام الفصول الدراسية الثلاثة، يجب ألا تقل مدة كل فصل دراسي عن 13 أسبوعا يُخصص منها 10 أسابيع على الأقل للدراسة، وتُخصص الأسابيع المتبقية للتسجيل والامتحانات".وأوضح، أنه "في الجامعات والكليات والمعاهد التي تتبع بروتوكول بولونيا، يُسمح للطلاب بالتقدم للامتحان النهائي مرتين فقط خلال العام الدراسي الواحد".