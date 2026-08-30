داخلية إقليم كردستان: سلمنا بغداد عدداً كبيراً من المطلوبين وتحفظنا على أموال طائلة

وقال وزير داخلية ، في مؤتمر صحفي تابعته ، إن "القوات الأمنية في الإقليم سلمت عدداً كبيراً من المطلوبين بقضايا تتعلق بالفساد إلى ، إضافة إلى كميات كبيرة من الأموال والذهب والممتلكات التي جرى ضبطها داخل ".وأضاف، أن "حكومة إقليم كردستان ماضية مضيها في تنفيذ المذكرات الصادرة بحق المطلوبين لرئاسة وهيئة ".وتابع: "إننا جادون دائماً في ملفات مكافحة الفساد، وآفة ، والإرهاب، ومتعاونون في تسليم المطلوبين في هذه المجالات إلى بغداد، ونأمل الوصول إلى مرحلة تتقلص معها آثار وانعكاسات هذه الملفات".