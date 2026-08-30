الزيدي يستقبل أسرتي شهيدي حادثة الدورة: المجرمون سينالون جزاءهم العادل

وذكر بيان لمكتب ، انه "استقبل رئيس ، علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، أسرتي الشهيدين العميد طلاع السلمان، مدير قسم شرطة الأمانة في ، والمفوض خالد عباس لفتة الفوالي، اللذين استشهدا أثناء أداء واجبهما الرسمي في منطقة الدورة، خلال عملية معالجة التجاوزات وفرض القانون".وأكد أن "الشهداء يمثلون منارة الوطن، وأن أبناءهم وأسرهم في قلوبنا، مشددا على أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن المجرمين سينالون جزاءهم العادل وفق القانون".ووجّه رئيس مجلس الوزراء "بتوفير الرعاية الكاملة لأُسرتي الشهيدين، ومنح كل منهما رتبة اعلى، والاهتمام باحتياجاتهما، تقديرا لتضحياتهما وعطائهما في سبيل أداء الواجب وحماية أمن المواطنين".