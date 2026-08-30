بغداد واربيل تتفقان على المخالفات المرورية

وقال وزير داخلية الإقليم ، في مؤتمر صحفي تابعته ، "اننا وقعنا مذكرة تفاهم بين الوزارتين تتعلق بفرض الغرامات على المخالفات المسجلة للعجلات الآتية من باقي المحافظات في الإقليم وبالعكس".وأضاف ان "القوانين المرورية هي نفسها سواء في الإقليم أو باقي المحافظات باستثناء بعض التعليمات ومقدار الغرامات المالية"، مؤكداً أن "المذكرة تهدف إلى الحد من حوادث السير والمخالفات في عموم شوارع وطرقات ".