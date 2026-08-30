في رصافة بغداد.. إنجاز أكثر من 96 ألف عملية جراحية خلال 7 أشهر

وذكرت الوزارة في بيان، أن مستشفيات دائرة صحة انجزت أكثر من 96 ألف عملية جراحية منذ مطلع العام وحتى نهاية تموز 2026.وبينت، ان العمليات أُجريت في التابعة للدائرة، ضمن جهودها لتقديم والعلاجية للمواطنين وتعزيز مستوى الرعاية الصحية.