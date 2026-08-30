العتبة العباسية تصدر تنويهاً يخص حفل تخرج طلبة الجامعات

وأكدت الأمانة، في تنويه نشرته على صفحاتها في منصات التواصل وتابعته ، أن ما يتم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتح باب التسجيل للمشاركة في الحفل لا أساس له من .ودعت الطلبة، إلى "عدم التعامل مع أي رابط أو استمارة يتم تداولها خارج المنصات الرسمية للعتبة، مشيرة إلى أن فتح باب التسجيل والإعلان عن آليته والرابط المعتمد سيتم نشره عبر صفحاتها الرسمية حصراً".وشددت العتبة ، على "ضرورة اعتماد المصادر الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بالحفل، تفادياً للوقوع ضحية الروابط أو الاستمارات غير الموثوقة".