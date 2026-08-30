كربلاء تستكمل مخططات مشروع المليون قطعة أرض تمهيداً لبدء التقديم

وذكر بيان للمحافظة ورد لـ ، أن "الخطابي أجرى زيارة إلى ، حيث عقد اجتماعاً مع مدير ، لبحث الخطوات التنفيذية للمشروع واستكمال الإجراءات الخاصة بحصة ".وأضاف البيان، أن "الاجتماع شهد تسليم المخططات النهائية للمواقع المخصصة للمشروع، بعد مصادقة المحافظة عليها واستكمال الإجراءات الفنية والإدارية ورفع التعارضات، بما يمهد للانتقال إلى المرحلة المقبلة".وأكد الخطابي، أن "استكمال هذه الإجراءات يمثل خطوة مهمة باتجاه إطلاق التقديم أمام المواطنين، وفق الآلية والضوابط التي تحددها رئاسة مجلس الوزراء، بالتزامن مع البدء بتهيئة وإيصال خدمات البنى التحتية إلى المناطق المخصصة للمشروع".وأشار إلى أن "المحافظة عملت على استكمال متطلبات المشروع، نظراً لأهميته في دعم ملف السكن وتوفير الأراضي السكنية للمواطنين".