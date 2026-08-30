مديرية الأمن السيبراني تحذر من "روابط إلكترونية مشبوهة"

حذرت السيبراني، الأحد، من وجود روابط إلكترونية مشبوهة يتم تداولها عبر الرسائل ومنصات التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان للمديرية، "نود أن ننوه إلى وجود روابط إلكترونية مشبوهة يتم تداولها عبر الرسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي تنتحل صفة جهات رسمية أو خدمية، وتُستخدم لاستدراج المواطنين إلى مواقع وهمية؛ بهدف سرقة البيانات الشخصية والمصرفية أو اختراق الحسابات والأجهزة، وباساليب وحجج مختلفة، منها الاستعلام عن الغرامات والمخالفات المرورية، تحديث البيانات، استلام مبالغ أو منح، أو إيقاف إحدى الخدمات".

ودعا البيان المواطنين الى "عدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر، وعدم إدخال كلمات المرور أو البيانات المصرفية أو رموز التحقق (OTP)".

كما دعا الى "التحقق من عبر مواقعها وتطبيقاتها الرسمية فقط، وعدم تحميل أي تطبيق أو ملف من روابط غير موثوقة".

وأكدت السيبراني أن "الوعي الرقمي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الاحتيال والتصيد الإلكتروني"، مشيرا الى أن "التعامل بحذر مع الروابط والرسائل الإلكترونية يمكن أن يمنع كثيراً من حالات سرقة البيانات والاستيلاء على الحسابات".