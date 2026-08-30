التعليم العالي تخول الجامعات والمعاهد معالجة نتائج المتقدمين للدراسات العليا

وقالت الوزرة في بيان، إن "وزير والبحث العلمي وكالة الدكتور وافق على تخويل مجالس الجامعات والكليات والمعاهد غير المرتبطة بجامعة صلاحية معالجة نتائج المتقدمين للدراسات العليا الحاصلين على درجات تتراوح بين (40–44) درجة في التنافسي وذلك بمنحهم درجات إضافية لا تزيد على (5) درجات شريطة توافر مقاعد شاغرة ضمن خطة المعتمدة".

وتأتي هذه الموافقة وفق البيان "حرصاً على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المتقدمين لشغل المقاعد المتاحة ضمن خطة القبول في الدراسات العليا على أن تتم عملية المعالجة والإشغال وفق أعلى معدل تفاضلي من بين المتقدمين المشمولين".



وبينت "ضرورة إنجاز إجراءات المعالجة وإشغال المقاعد المتاحة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ ولجميع الجامعات والكليات والمعاهد المشمولة دون استثناء، وإعلام الوزارة بتفاصيل الإجراءات المتخذة ونتائج المعالجة والإشغال كاملة عند انتهاء المدة المحددة".



كما وجهت بإصدار الأوامر الجامعية الخاصة بالقبول بعد استكمال عملية إشغال المقاعد المتاحة، وفق السياقات والضوابط المعتمدة.