من الآن.. بدء مولدات اهلية بالاطفاء التام

وقال رئيس الرابطة الشويلي لـ ، ان "الأول من أيلول المقبل هو موعد إطفاء المولدات في والمحافظات"، لافتا الى "اننا لم نكن نامل الوصول الى هذه المرحلة".وأضاف ان "أصحاب المولدات يمرون بظروف لم يمروا فيها منذ السابق، حيث لم يصل انقطاع التيار الكهربائي الى 20 ساعة مستمرة"، متسائلا "هل يعقل منح 30 لتر كاز للـ1 كي في مع تشغيل 18 ساعة".وبين ان "مجالس المحافظات تصدر بعد ذلك تسعيرة محددة للامبير وتكون في اقصى حد 15 الف دينار للامبير الواحد"، لافتا الى ان "هناك عدم الامتثال بتوجيهات ومقررات ومنها رفع جباية البلدية ورفع الضريبة عن أصحاب المولدات".واكد ان "بعض المولدات بدأت بالإطفاء التام منذ الان"، موضحا ان "سعر الـ1000 لتر كاز اصبح اكثر من مثقال الذهب ويبلغ حاليا 1 مليون و300 الف دينار".