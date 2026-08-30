هيئة الإعلام تقرر منع ظهور مها السراج لمدة عام

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لهيأة الإعلام والاتصالات بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004، وبناءً على تقرير قسم المرصد في (دائرة التنظيم الإعلامي) المختصة لدى هذه الهيئة، المتعلق بمنشورات تم نشرها عبر الحساب الشخصي للصحفية المعروفة بـ (مها سراج / مصرية الجنسية) في المنصات الرقمية تحديداً منصتي (فيس بوك / إكس)، بتاريخ 2026/8/21، الساعة (2:00) مساءً، إذ تضمنت إساءة وتحريضاً بحق مؤسسة أمنية عراقية، واعتماد الكذب والتضليل بشأنها، وهو ما يعد مخالفة للائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيأة، تحديداً في المواد الآتية:(الباب الثاني / المادة 1): منع التحريض على العنف والكراهية.(الباب الثاني / المادة 3): المواد الكاذبة والباطلة.(الباب الثاني / المادة 4): الدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات.تقرر منع ظهور السيدة (مها سراج / مصرية الجنسية) في جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة في ، لمدة (عام) تبدأ من تاريخ صدور إعمامنا هذا".وأضافت ان "الجهات المخالفة ستتحمل التبعات القانونية كافة في حال استضافتها"، مشيرة الى انها "ماضية في مفاتحة الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، استناداً إلى ما ورد في كتابنا هذا".