أمين بغداد يفتتح محطتي الحبيبية والخضراء الرئيسيتين بعد إعادة تأهيلهما

وذكر بيان للأمانة ورد لـ ، ان " ، افتتح محطتي الحبيبية الرئيسة والخضراء بعد إنجاز أعمال إعادة تأهيلهما بتمويل من ، ضمن جهود أمانة لتطوير البنى التحتية لقطاع الصرف الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور وكيل للشؤون الفنية، ومدير عام دائرة مجاري بغداد، ومدير بلدية ، ومعاوني مديري بلديتي الاولى والمنصور، وعدد من المهندسين والجهات المنفذة للمشروعين".ونقل بيان للأمانة عن أمين بغداد قوله أن "أمانة بغداد ماضية في تنفيذ التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر"، مشيراً إلى أن "إعادة تأهيل المحطتين تمثل خطوة مهمة لتعزيز كفاءة منظومة الصرف الصحي في العاصمة".واضاف إن "المحطتين تعدان من المحطات الحاكمة والاستراتيجية في مدينة بغداد"، مبيناً أن "محطة الحبيبية الرئيسة تخدم مناطق الشعب، الصدر الأولى، الصدر الثانية، الغدير، وبغداد الجديدة، فيما تسهم محطة في جانب بخدمة مناطق ، والمناطق المجاورة، من خلال تحسين كفاءة تصريف مياه الصرف الصحي وإنهاء طرحها إلى المبازل القريبة".واشار أن "أعمال التأهيل نُفذت وفق مواصفات فنية متقدمة، وشملت تجهيز المحطتين بمولدات كهربائية لضمان استمرارية التشغيل بكامل الطاقة، فضلاً عن نصب منظومات متطورة لمعالجة وإزالة الروائح، واعتماد أنظمة تحكم إلكترونية حديثة لمراقبة وتشغيل المحطات بما يضمن استدامة الأداء ورفع كفاءة التشغيل".وتابع أمين بغداد ان "أمانة بغداد تواصل تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والخدمات البلدية"، لافتاً إلى أن "هذه المشاريع انطلقت قبل أكثر من عامين وتسير وفق الجداول الزمنية ونسب الإنجاز المقررة، تمهيداً لافتتاح المزيد منها خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز البنى التحتية في العاصمة بغداد".واختتم البيان "ويأتي افتتاح المحطتين ضمن برنامج تطوير وتأهيل مشاريع البنى التحتية المنفذ بدعم من البنك الدولي، في إطار جهود أمانة بغداد لتحديث منظومات الصرف الصحي ورفع كفاءتها بما يواكب احتياجات المدينة وتوسعها العمراني، ويحقق خدمة أفضل لأهالي العاصمة".