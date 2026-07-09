القبض على أحد عناصر داعش الارهابي في سهل نينوى

وقالت الهيئة في بيان ود لـ ، ان "مفارز قسم استخبارات اللواء 30 ضمن للحشد الشعبي، تمكنت من إلقاء القبض على أحد عناصر فلول الارهابي عند أحد مداخل ، وذلك استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية".واضافت ان "عملية إلقاء القبض جاءت بعد جهد استخباري مكثف أسفر عن الإطاحة بالإرهابي (ث. م.)، المطلوب للقضاء وفق أحكام المادة الرابعة من ".واكدت انه "بعد استكمال الإجراءات الأصولية والتحقيقات الأولية معه، تم تسليم المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، لينال جزاءه العادل وفقًا للقانون".