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القبض على أحد عناصر داعش الارهابي في سهل نينوى
محليات
2026-07-09 | 13:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
62 شوهد
أعلنت
هيئة الحشد الشعبي
، اليوم الخميس، عن القبض على أحد عناصر
داعش
الارهابي في
سهل نينوى
.
وقالت الهيئة في بيان ود لـ
السومرية نيوز
، ان "مفارز قسم استخبارات اللواء 30 ضمن
قيادة عمليات نينوى
للحشد الشعبي، تمكنت من إلقاء القبض على أحد عناصر فلول
داعش
الارهابي عند أحد مداخل
سهل نينوى
، وذلك استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية".
واضافت ان "عملية إلقاء القبض جاءت بعد جهد استخباري مكثف أسفر عن الإطاحة بالإرهابي (ث. م.)، المطلوب للقضاء وفق أحكام المادة الرابعة من
قانون مكافحة الإرهاب
".
واكدت انه "بعد استكمال الإجراءات الأصولية والتحقيقات الأولية معه، تم تسليم المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، لينال جزاءه العادل وفقًا للقانون".
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