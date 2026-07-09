الأيام المقبلة.. تحذيرات للعراقيين بسبب رصد "موجة حر" قد تصل لـ 55 درجة

ودعت الإدارة في بيان ورد لـ ، إلى "اتخاذ عدد من الإجراءات ، أبرزها: إخلاء المركبات من المواد الغازية، والقداحات، وبخاخات الضغط القابلة للاشتعال، والمشروبات الغازية، والعطور، وبطاريات الأجهزة، مع ترك نافذة السيارة مفتوحة بشكل بسيط، وعدم تعبئة خزان الوقود بالكامل، ويفضل تزويد المركبة بالوقود خلال الفترة المسائية، إضافة إلى تجنب السفر صباحاً قدر الإمكان، وعدم زيادة ضغط إطارات المركبات، لاسيما أثناء السفر".كما نبهت إلى "احتمال خروج والثعابين من جحورها بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، واحتمال دخولها إلى المزارع والمنازل بحثاً عن أماكن أكثر برودة".وأوصت الإدارة بالإكثار من "شرب الماء والسوائل لتجنب الإجهاد الحراري، وعدم تعريض أسطوانات الغاز لأشعة الشمس المباشرة، مع التأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء، وترشيد استخدام أجهزة التكييف وتشغيلها في الأماكن المأهولة فقط، خاصة خلال ساعات الذروة".وشددت للدفاع المدني على "أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، ولا سيما خلال الفترة الممتدة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر، حفاظاً على السلامة العامة".