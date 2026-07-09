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الأيام المقبلة.. تحذيرات للعراقيين بسبب رصد "موجة حر" قد تصل لـ 55 درجة
محليات
2026-07-09 | 12:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
735 شوهد
أصدرت
الإدارة العامة
للدفاع المدني، اليوم، تحذيراً للمواطنين والمقيمين مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة لتتراوح بين 47 و55 درجة مئوية، بالتزامن مع ظهور سحب ركامية قد تتسبب بحالة من الكتمة في الأجواء على معظم المناطق.
ودعت الإدارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إلى "اتخاذ عدد من الإجراءات
الوقائية
، أبرزها: إخلاء المركبات من المواد الغازية، والقداحات، وبخاخات الضغط القابلة للاشتعال، والمشروبات الغازية، والعطور، وبطاريات الأجهزة، مع ترك نافذة السيارة مفتوحة بشكل بسيط، وعدم تعبئة خزان الوقود بالكامل، ويفضل تزويد المركبة بالوقود خلال الفترة المسائية، إضافة إلى تجنب السفر صباحاً قدر الإمكان، وعدم زيادة ضغط إطارات المركبات، لاسيما أثناء السفر".
كما نبهت إلى "احتمال خروج
العقارب
والثعابين من جحورها بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، واحتمال دخولها إلى المزارع والمنازل بحثاً عن أماكن أكثر برودة".
وأوصت الإدارة بالإكثار من "شرب الماء والسوائل لتجنب الإجهاد الحراري، وعدم تعريض أسطوانات الغاز لأشعة الشمس المباشرة، مع التأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء، وترشيد استخدام أجهزة التكييف وتشغيلها في الأماكن المأهولة فقط، خاصة خلال ساعات الذروة".
وشددت
الإدارة العامة
للدفاع المدني على "أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، ولا سيما خلال الفترة الممتدة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر، حفاظاً على السلامة العامة".
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