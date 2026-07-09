اخماد حريق اندلع بكمية من النفايات داخل مخازن الدباش.. الخسائر 3 عجلات حكومية

وذكر المصدر لـ ، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حادث حريق اندلع بكمية من النفايات داخل المخازن الانشائية في مخازن الدباش ضمن منطقة الدولعي بالعاصمة ".واضار الى ان "الحريق اسفر عن احتراق 3 عجلات حكومية تابعة الى ".