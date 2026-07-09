فيحان يوجِّه باستضافة هيئة استثمارِ البصرة والهيئات الاستثمارية في المحافظات

وقال الأول لرئيس في بيان ورد لـ ، انه "خلالَ ترؤسِهِ الجلسةَ الثانيةَ من الفصلِ التشريعيِّ الثاني لمجلسِ النواب، المُنعقدةِ اليوم وجَّهَ النائب الأول لرئيسِ مجلسِ النوابِ، ، لجنةَ الاستثمارِ والتنميةِ النيابيةِ باستضافةِ هيئةِ استثمارِ ، وإعدادِ جدولٍ لاستضافةِ الهيئاتِ الاستثماريةِ في جميعِ المحافظات".وشددَ فيحان انه "استناداً إلى المُداخلةِ التي تقدمَ بها النائب خلالَ الجلسةِ، على أهميةِ اطلاعِ مجلسِ النوابِ على المخالفاتِ والتجاوزاتِ التي تُشخَّصُ في عملِ تلكَ الهيئاتِ، بما يُعززُ الدورَ الرقابيَّ للمجلس، ويضمنُ ترسيخَ مبادئِ الشفافية، وحمايةَ المالِ العام".وصوّت مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الخميس، على إعفاء رئيس ، من منصبه.