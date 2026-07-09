مواطنون يشتكون من الطوابير الطويلة أمام مستشفى الكاظمية للحصول على "باص" الدخول (فيديو)

وقال مواطن، بحسب فيديو قام بتصويره وحصلت عليه ، إن "المراجعين، بينهم مرضى وكبار في السن ونساء، يضطرون إلى الانتظار لفترات طويلة بسبب وجود موظفين اثنين فقط يتوليان تنظيم ومنح تصاريح الدخول، ما تسبب بتكدس أعداد كبيرة من المراجعين أمام بوابة المستشفى".وأضاف، أن "مكان انتظار المراجعين يفتقر إلى أجهزة التكييف، رغم ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يزيد من معاناة المنتظرين".ويُظهر في الفيديو المصور، "عشرات المراجعين وهم يقفون في طوابير طويلة، بينهم مرضى وكبار سن ونساء، بانتظار الحصول على ترخيص الدخول إلى المستشفى، وسط مطالبات بتحسين إجراءات التنظيم وزيادة عدد الموظفين وتوفير وسائل الراحة للمراجعين".