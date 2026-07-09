التعليم العالي توضح إجراءاتها بشأن إيقاف استحداث الكليات الأهلية

اصدرت ، توضيحا يخص إجراءاتها بشأن إيقاف استحداث الكليات الأهلية.

وجاء في بيان للوزارة، "تؤكد حرصها البالغ على سلامة الإجراءات القانونية والأكاديمية المتعلقة باستحداث الكليات والجامعات الأهلية، ولا سيما كليات الطب البشري".

وأضاف البيان "في هذا الصدد، وجّه وزير والبحث العلمي وكالة الدكتور ، بإيقاف تسلّم أي طلبات جديدة تخص الاستحداث والبدء بتقييم شامل للموافقات كافة التي مُنحت في المرحلة الماضية (والتي سبقت تسلّم معاليه الحقيبة الوزارية) بعد أن كشفت اللجان التدقيقية والتحقيقية عن وجود خروقات مشخَّصة فيها".



ولفت البيان الى أنه "تأكيدا لالتزام الوزارة بهذا المسار، أصدر الجامعي في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 7 تموز 2026، قرارا يقضي بتشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة الدراسات والتخطيط والمتابعة، تتولى مهام التدقيق في آليات استحداث كليات الطب الثلاث التي مُنحت موافقات الاستحداث في الحقبة السابقة"، مشددا على "ضرورة التحقق من مدى مطابقتها للتشريعات النافذة وقرارات ".



وجددت "التزامها الحازم بعدم تمرير أي استحداث مستقبلي ما لم يكن مستوفيا وشاملا لجميع الضوابط والمعايير القانونية والمعرفية المعمول بها".



وكان العالي والبحث العلمي وجه، قبل أيام، بإيقاف استحداث الجامعات والكليات الأهلية.