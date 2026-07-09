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مجلس النواب يرفع جلسته
محليات
2026-07-09 | 11:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
139 شوهد
قرر
مجلس النواب
، اليوم الخميس، رفع جلسته حتى اشعار اخر.
وذكرت الدائرة الإعلامية، في بيان مقتضب ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "
مجلس النواب
رفع جلسته حتى اشعار اخر".
وفي وقت سابق، صوّت مجلس النواب، على إعفاء رئيس
الهيئة الوطنية للاستثمار
،
حيدر مكية
، من منصبه، وذلك في خطوة تأتي عقب جلسات استجواب غيابية شهدت طرح ملفات تتعلق بخروقات إدارية وقانونية داخل الهيئة.
ووجَّهَ النائب الأول لرئيسِ مجلسِ النوابِ،
عدنان فيحان
الدليمي
، باستضافةِ هيئةِ استثمارِ
البصرة
، وإعدادِ جدولٍ لاستضافةِ الهيئاتِ الاستثماريةِ في جميعِ المحافظات.
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