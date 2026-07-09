مجلس النواب يرفع جلسته

وذكرت الدائرة الإعلامية، في بيان مقتضب ورد لـ ، أن " رفع جلسته حتى اشعار اخر".وفي وقت سابق، صوّت مجلس النواب، على إعفاء رئيس ، ، من منصبه، وذلك في خطوة تأتي عقب جلسات استجواب غيابية شهدت طرح ملفات تتعلق بخروقات إدارية وقانونية داخل الهيئة.ووجَّهَ النائب الأول لرئيسِ مجلسِ النوابِ، ، باستضافةِ هيئةِ استثمارِ ، وإعدادِ جدولٍ لاستضافةِ الهيئاتِ الاستثماريةِ في جميعِ المحافظات.