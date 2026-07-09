وزير التعليم يوافق على رفع التريث عن استحداث المراكز والوحدات البحثية في الجامعات الحكومية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "وزير والبحث العلمي وكالة وافق على المقترح المرفوع من وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي الأستاذ الدكتور والمتضمن رفع التريث عن استحداث المراكز والوحدات البحثية في الجامعات الحكومية كافة".وتابع البيان انه "جاءت الموافقة استجابة للحاجة الملحة إلى تشكيلات بحثية متخصصة داخل المؤسسات الأكاديمية بما يواكب التطورات العلمية العالمية ويلبي متطلبات المجتمع وسوق العمل ويعزر بيئة البحث والابتكار في ".واشار الى ان "القرار يهدف إلى رفد الجامعات بالخبرات العلمية في مجال البحوث التطبيقية والإسهام في تقديم حلول علمية للتحديات التنموية ودعم الخطط الوطنية".