شركة نفط الشمال توقع عقدا لتطوير حقل حمرين مع شركة HKN الأميركية

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "ضمن خطط الوزارة لاستثمار الحقول النفطية لزيادة معدلات الإنتاج من النفط والغاز وقعت ، عقد تطوير حقل مع شركة HKN الأمريكية".وأشارت إلى ان "معدل إنتاج الذروة للحقل وفق العقد سيصل إلى 140 ألف برميل، وإنتاج الغاز بمعدل 40 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز ، لافتة الى ان "هذه الكميات من الغاز لا تحرق بل سيتم استخدامها لأغراض الطاقة في الحقل وما يفيض عنها سيستخدم لأغراض الحقن لدعم الضغط المكمني للحقل".وتابعت، ان "رؤية الحكومة اليوم هي استقطاب كبرى ولاسيما الأمريكية والأوربية من أجل استثمار النفط والغاز بأفضل المعايير والمقاييس العالمية، مبيناً، ان "الحقل سيوفر تشغيل الأيدي العاملة العراقية والشركات المحلية، مؤكدة ، ان "الوزارة ستوفر الدعم للشركة ،وتوقيع العقد رسالة لجميع الشركات العالمية بأن البيئة الاستثمارية في ، بيئة جاذبة للاستثمار".