خلاف على مبلغ مالي بين شقيقين ينتهي بمقتل أحدهما في بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "مشاجرة بين اشقاء اثنين أحدهم منتسب في الدفاع والثاني في ، تطورت الى استخدام أحدهم سلاح نوع بندقيقة وأطلق النار على شقيقه المنسوب الى الجهاز ما أسفر عن مقتله في الحال فيما لاذ الجاني بالفرار ضمن منطقة الفضيلية".وتابع، أن "المعلومات تشير الى ان المشاجرة نتيجة خلاف حول مبلغ "، مشيرا الى ان "قوة امنية تجري البحث عن الجاني".