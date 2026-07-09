النقل تعلن إحصائية الرحلات العابرة والقادمة والمغادرة لشهر حزيران

وذكرت الشركة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "عدد الرحلات العابرة بلغ 1,346 رحلة فيما بلغ عدد الرحلات المدنية القادمة (الداخلية والدولية) 3,311 رحلة في حين بلغ عدد الرحلات المدنية المغادرة 3,347 رحلة".وأضافت أن "معدل أعلى عدد من الرحلات سجل عبر 1,570 رحلة قادمة و1,576 مغادرة، تلاه بـ696 رحلة قادمة و692 رحلة مغادرة. أما فسجل 507 رحلات قادمة و513 رحلة مغادرة فيما سجل 258 رحلة قادمة و288 رحلة مغادرة".وتابعت أن "مطار في سجل 146 رحلة قادمة و146 رحلة مغادرة، فيما سجل 134 رحلة قادمة و132 رحلة مغادرة."