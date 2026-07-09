124 ألف قطعة أرض في بغداد لذوي الشهداء

وقال النائب مصطفى ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "من بين التحركات الجارية، تم عقد لقاء مع لبحث ملف الأراضي المخصصة لذوي الشهداء"، مبيناً أن "الحاجة الفعلية في العاصمة تبلغ نحو 124 ألف قطعة أرض لتغطية جميع عوائل الشهداء".وأوضح أن " تعاني من صعوبة توفير البدل النقدي للمستحقين، الأمر الذي دفع إلى طرح مقترح يقضي بتخصيص قطع الأراضي بشكل مباشر وفوري لتكون بديلاً عن التعويض النقدي بما يسهم في تلبية احتياجات هذه الشريحة وتوفير حلول عملية لمشكلاتها السكنية".وأضاف أن "المقترح عرض على رئيس الذي وافق على مخاطبة محافظ لغرض تخصيص 124 ألف قطعة أرض سكنية لذوي الشهداء، مؤكداً أن العمل مستمر لإنجاز هذا الملف ومتابعة إجراءاته مع الجهات المعنية".وأشار النائب عبد الهادي إلى أن "مشروع المليون قطعة أرض يُتابع بالتنسيق بين رئاسة ووزارة التخطيط ومجلس النواب عبر اللجان المختصة"، لافتاً إلى أن "هذه الإجراءات حققت نتائج مهمة خلال الفترة الماضية وأن تخصيص الأراضي سيسهم في معالجة جانب كبير من أزمة السكن التي تواجه عوائل الشهداء، ولا سيما في ظل محدودية الإمكانات المتاحة لتوفير البدل النقدي".