بين الشمال والجنوب 7 درجات.. الحرارة تستعد لموجة جديدة في العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الجمعة سيكون صحواً على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الشرقية من الى (40) كم/س ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد"، مبينا ان "طقس يوم السبت سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في المنطقة الجنوبية الى (40) كم/س ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".واضافت ان ططقس يوم الاحد سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في المنطقة الجنوبية نهاراً الى (40) كم/س ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "طقس الاثنين المقبل سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في ".