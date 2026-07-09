إطلاق استمارة إلكترونية لشكاوى العمال

وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة أسامة مجيد للصحيفة الرسمية وتابعته ، ان "المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق استمارة إلكترونية مخصصة لشكاوى العمال ضمن منصة (مهن)، ما يوفر الوقت والجهد ويضمن آلية أكثر مرونة لاستقبال الطلبات ومعالجتها".وأشار إلى أن "منصة (مهن) تمثل إحدى الركائز الأساسية بمشروع الوزارة لتطوير سوق العمل، كونها توفر خدمات إلكترونية متعددة تشمل تسجيل الباحثين عن العمل، وربطهم بفرص التشغيل، فضلاً عن تنظيم بيانات سوق العمل بما ينسجم مع متطلبات التنمية الاقتصادية واحتياجات القطاعين العام والخاص".واكد "مضي الوزارة بتنفيذ برامجها الرامية لدعم قضايا العمال، وتوسيع فرص التشغيل، من خلال اعتماد أدوات رقمية حديثة تسهم في رفع كفاءة الخدمات، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل مستدامة تتلاءم مع احتياجات سوق العمل والمتغيرات الاقتصادية"، مشيرا إلى "مواصلة الوزارة عملها لتحديث منظومة خدماتها الإلكترونية، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية الهادفة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، اضافة إلى تحقيق أعلى درجات الشفافية والكفاءة في إنجاز معاملات العمال والعاطلين".