بعد المتميزين.. التربية تحدد شروط القبول بمدارس المتفوقين

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، أن "الوزارة حددت ضوابط التقديم الإلكتروني إلى مدارس المتفوقين والمتفوقات للعام الدراسي (2026-2027)،بعد مصادقة وزير التربية على تعليمات ، إذ يبدأ التقديم يوم الخميس الموافق 9 / 7 / 2026 ويستمر لغاية يوم الجمعة الموافق 31 / 7 / 2026 عبر الرابط الإلكتروني المخصص".وأضاف، أن "الوزارة اشترطت حصول التلميذ على معدل لا يقل عن (95%) للقبول، فيما حددت مجموع التقديم لطلبة مجموعة مدارس إيشق ومدارس جاغ في بـ(665) درجة، مع عدم جواز التقديم إلى مدارس المتفوقين والمتفوقات ومدارس المتميزين وثانويات في آنٍ واحد".وأوضح أن "الاختبار التحصيلي سيُجرى يوم الأحد الموافق 9 / 8 / 2026 عند الساعة التاسعة صباحاً في المدرسة التي يقدم إليها الطالب، ويشمل مواد واللغة والرياضيات والعلوم، على أن يجلب المتقدم الاستمارة الإلكترونية المطبوعة المتضمنة صورته الشخصية مع مستمسك ثبوتي يوم الاختبار".وبين أن "الضوابط تضمنت قبول التلاميذ من ذوي الشهداء بمعدل (90%)، أي أقل بخمس درجات من المعدل المطلوب، مع استثنائهم من شرط الرقعة الجغرافية والطاقة الاستيعابية، كما شمل الامتياز ذاته طلبة مدارس الفرح النموذجية، فضلاً عن قبول الطلبة المسرعين في المرحلة الابتدائية الحاصلين على معدل لا يقل عن (75%) في الامتحانات الوزارية للدور الثاني، مع استثنائهم من شرط الطاقة الاستيعابية ومن أداء الاختبار التحصيلي".وتجدر الإشارة إلى أن العام والأهلي والأجنبي، بالتعاون مع للتخطيط التربوي، أطلقتا الرابط الإلكتروني الخاص بالتقديم إلى مدارس المتميزين والمتفوقين عبر:https://std.epedu.gov.iq/