الاعمار تتوعد باجراءات قانونية ضد الجهات التي روجت لاعتقال وكيلها

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ان "ما تداولته بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض وكيل الوزارة للشؤون الادارية والمالية، متين الچادرجي للاعتقال غير صحيح"، مؤكدة أن "هذه الأنباء عارية عن تماماً".وتابعت "أننا في الوقت الذي ندعم فيه الاجراءات الحكومية في مكافحة الفساد، ندعو وسائل الإعلام الى اسناد هذه الاجراءات، و تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول الأخبار، لما لذلك من أثر في تضليل الرأي العام والإساءة إلى المؤسسات الحكومية".وذكرت ان "الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية كافة، بحق الجهات الإعلامية ومواقع التواصل أو الأشخاص الذين قاموا بنشر أو ترويج هذه الأخبار الكاذبة، لما تضمنته من إساءة وتشهير".