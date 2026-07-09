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الاعمار تتوعد باجراءات قانونية ضد الجهات التي روجت لاعتقال وكيلها
محليات
2026-07-09 | 01:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
385 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
نفت
وزارة الإعمار
والإسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، تعرض وكيلها للشؤون الادارية والمالية للاعتقال، فيما توعدت الجهات التي روجت لخبر الاعتقال باجراءات قانونية.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
ان "ما تداولته بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض وكيل الوزارة للشؤون الادارية والمالية، متين الچادرجي للاعتقال غير صحيح"، مؤكدة أن "هذه الأنباء عارية عن
الصحة
تماماً".
وتابعت "أننا في الوقت الذي ندعم فيه الاجراءات الحكومية في مكافحة الفساد، ندعو وسائل الإعلام الى اسناد هذه الاجراءات، و تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول الأخبار، لما لذلك من أثر في تضليل الرأي العام والإساءة إلى المؤسسات الحكومية".
وذكرت ان "الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية كافة، بحق الجهات الإعلامية ومواقع التواصل أو الأشخاص الذين قاموا بنشر أو ترويج هذه الأخبار الكاذبة، لما تضمنته من إساءة وتشهير".
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