جولة ميدانية في منفذي المنذرية وزرباطية.

أجرى مراسل جولة ميدانية حصرية في منفذي المنذرية وزرباطية الحدوديين وثق خلالها الاجراءات الادارية والاتمتة الالكترونية في تخليص المعاملات الى جانب حركة التبادل التجاري بالاضافة الى استعدادات المنفذين للزيارة الاربعينية.. كان هناك واعد لنا التقرير اعلاه.